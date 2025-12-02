Quirinale | Mattarella riceve delegazione Morcelliana per centenario fondazione

Iltempo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Morcelliana, guidata dalla presidente, Francesca Bazoli, in occasione dei cento anni della fondazione della casa editrice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

