Fiorentina-Udinese follia di Okoye | rosso diretto dopo 9 minuti per il fallo su Kean
Partenza choc al Franchi nella sfida tra Fiorentina e Udinese. Dopo appena 9 minuti, il portiere friulano Maduka Okoye è stato espulso per un intervento fuori area su Moise Kean, giudicato dall’arbitro Mariani come fallo grave di gioco. Una decisione immediata e confermata dal VAR, che ha cambiato radicalmente l’inerzia del match. L’episodio chiave: uscita fuori tempo e contatto violento. L’azione nasce da un lancio lungo che trova Kean pronto ad attaccare la profondità. L’attaccante viola si dirige verso il vertice destro dell’area quando Okoye esce in modo sconsiderato, senza possibilità di intervenire sul pallone, travolgendo l’avversario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Intervento killer di Okoye in Fiorentina-Udinese: rosso diretto inevitabile, travolto Kean fuori area
Leggi anche: Fiorentina Udinese LIVE 0-0: Okoye in dieci, ma c’è preoccupazione per Kean
Di Lorenzo: «Il Bologna? Ce la ricordiamo bene quella partita, il pensiero è ancora vivo» Alla Gazzetta: «Anche il Milan ci aveva battuto in campionato. Il mal di trasferta del Napoli? Nemmeno noi sappiamo perché». https://www.ilnapolista.it/2025/12/di-lorenzo; Hojlund e Neres, la coppia che ha cambiato la stagione del Napoli Repubblica Napoli. L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. La coppia nata proprio dopo Bologna. Il danese ha già segnato sette gol. https://www.ilnapolista.it/202.
Intervento killer di Okoye in Udinese-Fiorentina: rosso diretto inevitabile, travolto Kean fuori area - Il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha compiuto una autentica follia dopo solo 9 minuti di gioco: sconsiderata uscita fuori area, investendo Moise Kean ... fanpage.it
Serviva una follia di Okoye (portiere dell’Udinese) per vedere la prima vittoria in campionato della Fiorentina - La Fiorentina ottiene la prima vittoria in campionato travolgendo 5 a 1 l'Udinese reduce dalla vittoria contro il Napoli. ilnapolista.it
Fiorentina-Udinese 5-1, pagelle e tabellino: follia di Okoye, doppietta di Kean, Gudmundsson goal da applausi, Solet segna ma sbaglia tanto, Zaniolo lotta - La Fiorentina vince la prima partita del suo campionato travolgendo l'Udinese per 5- msn.com
Risultato finale Fiorentina 5-1 Udinese #forzaviola #fiorentina #seriea x.com
Fiorentina-Udinese 3-0: intervallo al Franchi dopo un primo tempo dominato dai viola. Segui e commenta la diretta del match ---> https://cityne.ws/dH0TT - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.