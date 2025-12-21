Fiorentina-Udinese follia di Okoye | rosso diretto dopo 9 minuti per il fallo su Kean

Partenza choc al Franchi nella sfida tra Fiorentina e Udinese. Dopo appena 9 minuti, il portiere friulano Maduka Okoye è stato espulso per un intervento fuori area su Moise Kean, giudicato dall’arbitro Mariani come fallo grave di gioco. Una decisione immediata e confermata dal VAR, che ha cambiato radicalmente l’inerzia del match. L’episodio chiave: uscita fuori tempo e contatto violento. L’azione nasce da un lancio lungo che trova Kean pronto ad attaccare la profondità. L’attaccante viola si dirige verso il vertice destro dell’area quando Okoye esce in modo sconsiderato, senza possibilità di intervenire sul pallone, travolgendo l’avversario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

