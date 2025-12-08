Pisa Parma, finale incandescente: Nzola perde la testa al 93? e lascia i compagni in inferiorità numerica. Tutti i dettagli Negli ultimi minuti della sfida tra Pisa e Parma la tensione si è alzata improvvisamente. I toscani, sotto di una rete a causa del rigore trasformato da Benedyczak nel primo tempo, cercavano con insistenza di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa Parma, follia di Nzola! Lascia i compagni in dieci: rosso diretto per un gesto violento. La ricostruzione