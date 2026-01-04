Milano droga e pistola in un hotel | arrestato un 29enne

A Milano, un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di droga e una pistola, durante un intervento tra una stanza d’albergo e un appartamento nella periferia nord della città. L’operazione ha portato al fermo dell’individuo, evidenziando ancora una volta le attività di contrasto alla criminalità nelle zone urbane.

Droga e pistola in un hotel di Milano: arrestato un 29enne Un arresto scattato tra una stanza d'albergo e un appartamento della periferia nord di Milano. È quanto accaduto nelle ultime ore, dove un cittadino italiano di 29 anni è finito in manette con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso .

Arma clandestina e droga in una cassaforte di un hotel a Milano, 29enne arrestato - Un 29enne italiano è stato arrestato a Milano per spaccio e detenzione di arma clandestina: sequestrati cocaina, pistola e denaro. virgilio.it

Milano, cocaina e pistola clandestina: la Polizia di Stato arresta 29enne - Nella cassaforte della stanza di hotel dove soggiornava, sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina, 2400 euro in contanti e una pistola di calibro 7,65 priva di munizionamento, risultata poi con la ma ... 7giorni.info

