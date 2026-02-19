ATP Delray Beach 2026 | nel giorno di Cobolli torna e avanza Ruud

L’ATP di Delray Beach 2026 riprende con l’azzurro Cobolli che torna in campo e vince, battendo Atmane 7-5 6-4. La sua vittoria permette all’italiano di avanzare ai quarti di finale, mentre Ruud si fa strada nel torneo e si aggiunge alla fase successiva. La parte bassa del tabellone si sta illuminando con prestazioni interessanti, tra colpi potenti e scambi serrati. Il torneo continua a offrire match emozionanti, e il pubblico segue con attenzione ogni punto giocato.

Si allinea ai quarti di finale la parte bassa del tabellone dell'ATP 250 di Delray Beach, che sta proponendo diversi aspetto interessanti in fatto tennistico, che di certo non si legano soltanto al ritorno alla vittoria di Flavio Cobolli, bravo a sconfiggere il francese Terence Atmane per 7-5 6-4. L'avversario dell'italiano sarà il giocatore di Hong Kong Coleman Wong, proveniente dalle qualificazioni e in grado di collezionare la vittoria sul numero 7 del seeding, l'americano Brandon Nakashima, con un bel 6-4 7-6(4) che rilancia le ambizioni di Wong soprattutto in fatto di forma (e aveva già eliminato Borges, un altro non facile da superare).