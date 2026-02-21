Fitta nevicata a Livigno | rinviata a domani la finale di half-pipe femminile

Una forte nevicata a Livigno ha causato il rinvio della finale di half-pipe femminile prevista oggi. Le abbondanti precipitazioni hanno reso impraticabili le piste e messo in discussione la sicurezza degli atleti. Gli organizzatori hanno deciso di spostare le competizioni a domani, sperando in condizioni più favorevoli. I partecipanti attendono con ansia di poter gareggiare, mentre gli spettatori devono accontentarsi di attendere un giorno in più.

Ancora gare rinviate a Livigno per le condizioni meteo avverse alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa volta, dopo quanto già accaduto nei giorni scorsi, non è stato possibile disputare la finale dell'half-pipe femminile di freestyle ski che sarebbe stata in programma a partire dalle 19,30. Troppo intensa, infatti, la nevicata caduta sul Piccolo Tibet per consentire l'adeguata preparazione del pipe e il regolare svolgimento della competizione. La finale, dunque, è stata programmata a domani, a partire dalle 10,40, sperando in migliori condizioni meteo. Se, infatti, la situazione non dovesse migliorare, il rischio completo sarebbe quello di una cancellazione definitiva della gara, visto che domani, domenica 22 febbraio, è l'ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e non sarebbe possibile programmare una competizione oltre la cerimonia di chiusura, che si terrà domani sera all'Arena di Verona. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Olimpiadi: il Sol Levante illumina l'half-pipe di LivignoLa finale di half-pipe a Livigno si è accesa grazie alla performance spettacolare di un atleta giapponese, che ha conquistato il pubblico con una serie di salti complicati.

Olimpiadi: a Livigno parata di stelle per godersi le magie dell'half-pipeA Livigno ieri si è disputata la finale dello snowboard half-pipe femminile, attirando una folla di appassionati pronti a scoprire le acrobazie delle atlete, mentre oggi si svolgerà quella maschile, con i migliori snowboarder pronti a sfidarsi sulle tavole in un mix di velocità e stile che promette spettacolo.

