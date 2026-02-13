Olimpiadi | il Sol Levante illumina l' half-pipe di Livigno

La finale di half-pipe a Livigno si è accesa grazie alla performance spettacolare di un atleta giapponese, che ha conquistato il pubblico con una serie di salti complicati. La gara si è svolta sotto il cielo sereno, mentre i fan si sono radunati lungo i bordi della pista, pronti a tifare. Un’atmosfera di grande entusiasmo ha invaso la località, rendendo l’evento uno dei momenti più emozionanti delle Olimpiadi in corso.

Incredibile spettacolo questa sera a Livigno dove è andata in scena la finale dello snowboard half-pipe delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In una competizione davvero di altissimo livello, a dominare sono stati gli atleti giapponesi che hanno conquistato due gradini del podio e tre delle prime quattro posizioni. A laurearsi campione olimpico è stato Yuto Totsuka con una strepitosa Run da 95 punti (quasi bissata da un punteggio di 91 nella seconda delle tre run di finale). Alle sue spalle, l'unico atleta a rompere il dominio del Sol Levante, l'australiano Scotty James, secondo con una run da 93,50 punti.