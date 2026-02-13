Olimpiadi | a Livigno parata di stelle per godersi le magie dell' half-pipe

A Livigno ieri si è disputata la finale dello snowboard half-pipe femminile, attirando una folla di appassionati pronti a scoprire le acrobazie delle atlete, mentre oggi si svolgerà quella maschile, con i migliori snowboarder pronti a sfidarsi sulle tavole in un mix di velocità e stile che promette spettacolo.

A Livigno ieri si è disputata la finale dello snowboard half-pipe femminile e oggi si terrà quella maschile: si tratta, senza dubbio, di due delle competizioni più spettacolari dell'intero programma dei Giochi e naturalmente nessuno si è voluto e si vuole perdere le acrobazie e le evoluzioni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Questa mattina a Livigno si sono svolte le qualificazioni dell’half-pipe di snowboard.

Gli Stati Uniti e il Canada hanno annunciato le squadre ufficiali per il torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026, in programma dal 11 al 22 febbraio.

Livigno in coro con San Siro, la cerimonia olimpica ‘insegue’ gli atletiL’evento d’apertura dei Giochi diffusi nella patria dello snowboard e del big air: protagonisti i campioni. Presenti anche gli uomini jet impegnati al Bormio ... sport.quotidiano.net

Livigno perla delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’alta quota che accende l’inverno olimpicoLivigno si prepara ai Giochi Invernali 2026: neve, gare spettacolari e un paese che vive l’Olimpiade ogni giorno, dentro e fuori le piste ... siviaggia.it

Quasiradio alle Olimpiadi @MilanoCortina202 - Livigno Italia Team Special Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera di Bormio Valtellina #olimpiadi #olimpiadiinvernali #OlimpiadiMilanoCortina #livigno #casaitalia #livignocasaitalia #ItaliaT - facebook.com facebook

Diario olimpico #Olimpiadi Luci a San Siro (e a Cortina, Livigno e Predazzo) Le prime medaglie olimpiche dopo l’artistica cerimonia di apertura dei primi “Giochi diffusi” di Giampaolo Mattei x.com