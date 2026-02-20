Modello F24 con PagoPA | cosa cambia per il pagamento di tasse multe bolli e imposte locali
Dal 2026, il modello F24 si potrà pagare anche tramite PagoPA, grazie alla nuova legge approvata dal governo. La causa di questa novità risiede nel piano di digitalizzazione fiscale, che mira a semplificare i pagamenti di tasse, multe, bolli e imposte locali. La modifica coinvolge tutti i contribuenti, che potranno usare un’unica piattaforma online per effettuare i versamenti. Questa novità renderà più facile e veloce il pagamento delle varie imposte, riducendo le code agli uffici postali e agli sportelli bancari.
Dal 2026 il modello F24 potrà essere pagato anche tramite PagoPA, nell'ambito del piano di digitalizzazione fiscale previsto dalla delega tributaria. L'integrazione, che sarà completata entro il 2028, punta a semplificare i versamenti di imposte nazionali e locali, multe e bolli, con l'obiettivo dichiarato di ridurre errori e tempi di gestione per cittadini e imprese.🔗 Leggi su Fanpage.it
