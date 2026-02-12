Da quest’anno i contribuenti italiani possono pagare le tasse e le multe tramite il modello F24 usando PagoPa. La novità riguarda un passo avanti nella digitalizzazione dei pagamenti fiscali, che diventa più semplice e veloce.

Da quest'anno il modello F24 può essere pagato anche attraverso la piattaforma PagoPa. È questa la novità che segna un passaggio rilevante nel percorso di digitalizzazione del sistema fiscale italiano. Il modello F24 rappresenta lo strumento con cui cittadini e imprese versano imposte sui redditi, Iva, contributi previdenziali, tributi locali e numerose altre entrate erariali. La possibilità di utilizzare PagoPa per questi pagamenti introduce un cambiamento strutturale nelle modalità operative, destinato a incidere sulle abitudini di milioni di contribuenti. Non si tratta di un semplice canale alternativo, ma dell’integrazione del principale modello di versamento fiscale all’interno dell’infrastruttura digitale che negli ultimi anni ha progressivamente uniformato i pagamenti verso la Pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fisco, versamenti tramite modello F24 con PagoPa: cosa cambia per multe e tasse e da quando

Il 2026 si presenta con un calendario ricco di scadenze fiscali, tra cui IVA, Irpef, versamenti Inps e altre tasse.

