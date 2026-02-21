Fischi per Bastoni al Via del Mare di Lecce arriva la reazione di Kolarov

Alessandro Bastoni ha ricevuto fischi al Via del Mare di Lecce dopo la sua simulazione in Inter-Juventus, che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu. La reazione dei tifosi si è fatta sentire con insulti e proteste, alimentando il dibattito sulla correttezza delle decisioni arbitrali. Kolarov ha dunque commentato l’accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare il gioco leale. La polemica continua a coinvolgere i supporter e gli esperti di calcio.

A distanza di una settimana non si è spenta la polemica riguardante la simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus che è costata il secondo giallo a Pierre Kalulu con il difensore nerazzurro che è finito nel mirino di tutti gli appassionati di calcio. Bordata di fischi per Bastoni (Ansa Foto) – calciomercato.it A Lecce, non appena è iniziata la sfida tra i nerazzurri e i giallorossi, si è scatenata una bordata di fischi nei confronti del difensore della nazionale italiana non appena ha toccato per la prima volta il pallone. A difendere il classe 1999 ci ha pensato Kolarov, uomo dello staff di Cristian Chivu che si è girato verso il pubblico salentino "invitandoli" in maniera piuttosto colorita a smettere di fischiare il ragazzo.