La polizia di Prato ha arrestato un 20enne dopo aver aggredito e rapinato un uomo di 35 anni, pakistano. La vittima è stata colpita in faccia e gli hanno portato via il monopattino. L’aggressione è avvenuta di sera, e gli agenti hanno subito individuato e fermato il responsabile.

PRATO – Colpito in faccia e poi rapinato del monopattino. E’ accaduto di sera a Prato. La vittima è un 35enne pakistano che con il volto ancora sanguinante ha chiesto aiuto ad una pattuglia di agenti della polizia locale in moto, raccontando loro la rapina appena subita. Gli agenti hanno rintracciato in breve tempo gli autori, un 20enne, che è stato arrestato, e un 17enne, denunciato e affidato alla famiglia. Nel corso del fine settimana la polizia locale pratese ha dato vita ad una serie di controlli straordinari notturni. Impegnati una trentina tra ufficiali e agenti, dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: aggredito e rapinato del monopattino, arrestato un 20enne

