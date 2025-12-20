Violenta aggressione con tentata rapina nella zona della stazione Leopolda a Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 38 anni, di nazionalità peruviana, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dell'episodio. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione per un'aggressione e per la presenza di un uomo molesto in strada. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: aggredito e rapinato del monopattino alla Leopolda, arrestato 38enne

Leggi anche: Aggredito e rapinato a Firenze: “Dacci il pin del telefono”. Quattro giovanissimi arrestati dalla polizia

Leggi anche: Firenze, aggredito e rapinato da tre uomini mentre tornava a casa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aggressione durante un Servizio di Assistenza domiciliare; ? Rapina in piazza: aggredito un ragazzino, rubato un monopattino da 800 euro; Aggredito e rapinato a Firenze | Dacci il pin del telefono Quattro giovanissimi arrestati dalla polizia; Monopattino sottratto a pugni e calci Due nei guai.

Firenze, aggredito e rapinato da tre uomini mentre tornava a casa - Aggredito e derubato del telefono mentre rientrava a casa lungo viale Lincoln a bordo del suo monopattino. lanazione.it

Aggredito e rapinato 19enne a Firenze: fermati 4 giovani con refurtiva e coltelli - Quattro giovani arrestati a Firenze per rapina: aggredito un 19enne, sottratti carta e smartphone. virgilio.it