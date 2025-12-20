Firenze | aggredito e rapinato del monopattino alla Leopolda arrestato 38enne
Violenta aggressione con tentata rapina nella zona della stazione Leopolda a Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 38 anni, di nazionalità peruviana, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dell'episodio. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione per un'aggressione e per la presenza di un uomo molesto in strada. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
