Maxi bonifica ai ' Cappuccini' | rimosse tonnellate di rifiuti

Recentemente, nell’area dei Cappuccini ad Aversa, si è svolto un intervento di grande rilievo per la bonifica del sito. Sono state rimosse numerose tonnellate di rifiuti che si erano accumulati nel tempo, contribuendo a ripristinare la vivibilità dell’ambiente. Questa operazione rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della zona e promuovere una maggiore cura del territorio.

Un intervento di portata straordinaria ha interessato nei giorni scorsi l’area dei Cappuccini ad Aversa, dove sono state rimosse tonnellate di rifiuti accumulati nel corso degli anni, trasformando quella zona in una vera e propria discarica a cielo aperto. Un’operazione senza precedenti per. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Maxi bonifica ai 'Cappuccini': rimosse tonnellate di rifiuti Leggi anche: Aversa, area dei Cappuccini recintata dopo la maxi bonifica: rimosse 100mila tonnellate di rifiuti Leggi anche: Giugliano, rimosse 33 tonnellate di rifiuti in via I Gelsi dal commissariato alle bonifiche Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maxi bonifica ai 'Cappuccini': rimosse tonnellate di rifiuti; Aversa, area dei Cappuccini recintata dopo la maxi bonifica: rimosse 100mila tonnellate di rifiuti; Aversa area dei Cappuccini recintata dopo la maxi bonifica | rimosse 100mila tonnellate di rifiuti. Un importante passo nella bonifica della Terra dei Fuochi: ad Aversa sono state rimosse 100mila tonnellate di rifiuti dall’area dei Cappuccini, un tempo discarica a cielo aperto vicino all’ex convento e all’isola ecologica chiusa. L’intervento, guidato dal general - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.