Aversa area dei Cappuccini recintata dopo la maxi bonifica | rimosse 100mila tonnellate di rifiuti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centomila tonnellate di rifiuti rimosse dall’area dei Cappuccini ad Aversa. È il bilancio dell’intervento eseguito nei giorni scorsi nell’ambito delle opere di bonifica nella Terra dei Fuochi, guidate dal generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica. L’area interessata sorge a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

