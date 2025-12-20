Aversa area dei Cappuccini recintata dopo la maxi bonifica | rimosse 100mila tonnellate di rifiuti
Centomila tonnellate di rifiuti rimosse dall’area dei Cappuccini ad Aversa. È il bilancio dell’intervento eseguito nei giorni scorsi nell’ambito delle opere di bonifica nella Terra dei Fuochi, guidate dal generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica. L’area interessata sorge a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Ex Adica, prosegue l’operazione di bonifica e smaltimento dei rifiuti nell’area
Leggi anche: Giugliano, rimosse 33 tonnellate di rifiuti in via I Gelsi dal commissariato alle bonifiche
Aversa, rifiuti in strada: «Adesso stop al degrado» - Isole ecologiche di via Cappuccini e via Perugia quasi interamente recuperate, mentre ad Aversa sorgono cumuli di sacchetti. ilmattino.it
Lunedì 22 dicembre, l’Area Mercato di San Cipriano d’Aversa si trasforma in un luogo di festa e atmosfera natalizia, con i Mercatini di Natale e tante iniziative per grandi e piccoli. Babbo Natale, Elfi, neve artificiale e gonfiabili animeranno il pomeriggio, regalan - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.