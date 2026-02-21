Firenze | gettata in Arno la statua di Clet recuperata senza testa Appello dell’artista | A chi la ritrova una mia opera

Un atto vandalico ha coinvolto la statua di Clet gettata nelle acque dell'Arno, priva della testa. La scultura, simbolo riconoscibile dell’artista, si trovava da anni sul ponte alle Grazie e ora è stata recuperata senza alcune parti. Clet lancia un appello a chi la ritrova, chiedendo di restituirla. La restituzione di questa opera rappresenta un gesto che tutti attendono con interesse.

FIRENZE – Atto vandalico nei confronti dell’Uomo comune, la statua che da anni fiorentini e turisti vedono su uno sperone del ponte alle Grazie a Firenze. E’ accaduto la scorsa notte, 21 febbraio 2026. L’artista francese su Fb, commenta: “L’arte costruisce, il vandalismo invece distrugge”. “Stanotte – scrive sempre Clet – é stato compiuto un atto vandalico: l’Uomo Comune è stato buttato nell’Arno. Ma grazie i canottieri la statua, purtroppo decapitata, é stata recuperata stamattina. Sarò grato e felice di offrire una mia opera a chi sarà così gentile di ritrovarla e riportarmela”. Non è la prima volta che l’opera, installata per la prima volta nel 2014, viene danneggiata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

