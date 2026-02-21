Ancora vandalismo contro l’Uomo Comune di Clet statua decapitata e gettata in Arno

Un atto vandalico ha colpito l’Uomo Comune di Clet, l’opera dell’artista Jean-Marie Clet Abraham, perché alcuni sconosciuti hanno decapitato la statua e l’hanno gettata in Arno dal Ponte alle Grazie. La statua, posta in centro città, era riconoscibile per il volto espressivo e i dettagli colorati. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza delle installazioni pubbliche. La statua rimane irraggiungibile dopo il gesto vandalico.

Ancora un atto vandalico contro l’Uomo Comune, l’opera dell’artista Jean-Marie Clet Abraham. Questa volta la statua è stata decapitata e gettata in Arno dal Ponte alle Grazie. A darne notizia è stato lo stesso artista francese. “L’arte costruisce, il vandalismo invece distrugge. Stanotte è stato compiuto un atto vandalico: L’Uomo Comune è stato sradicato e buttato in Arno. Ma grazie ai canottieri la statua, purtroppo decapitata, è stata recuperata stamattina”. Poi l’amara battuta: “Abbiamo perso la testa!". L’artista ha anche lanciato un appello per ritrovare la parte mancante, offrendo in cambio un’opera: "Sarò grato e felice di offrire un’opera mia a chi sarà così gentile di ritrovarla e riportarmela”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Decapitata la statua di un pastore in piazza Unità: è caccia ai vandali del presepe Leggi anche: Maxi incidente di Natale, auto si schianta contro la statua L'uomo della pioggia di Folon \ FOTO Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, sfregiata la statua dell’elefantino del Bernini: rotta una zanna; Ancora atti vandalici contro i disabili alla Bastia; Vandali a Buonconvento. La denuncia del Comune; Sfregiato l’Elefante della Minerva del Bernini. Spezzata una zanna della scultura seicentesca. Gus Van Sant torna al cinema con un thriller claustrofobico e ipnotico, interpretato da Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo e Al Pacino. Ispirato ad una storia vera, Tony Kiritsis è un uomo comune giunto al punto di non ritorno. Stanco di essere - facebook.com facebook