Firenze vandali gettano nell' Arno la statua di Clet | recuperata decapitata | L' artista francese | Una mia opera a chi ritrova la testa
Vandali hanno gettato nell’Arno la statua di Clet, danneggiandola gravemente, perché la loro azione nasce dall’odio verso l’arte pubblica. La scultura, chiamata
L'"Uomo comune" di Clet, la statua che da anni fiorentini e turisti vedono su uno sperone di Ponte alle Grazie, a Firenze, nella notte è stata buttata nel fiume Arno. "Un atto vandalico", scrive l'artista francese su Facebook, commentando: "L'arte costruisce, il vandalismo invece distrugge". Nella mattinata di sabato la statua è stata ripescata, ma senza testa. Da qui l'ulteriore appello di Clet: "Una mia opera a chi me la riporta"., "Stanotte - scrive Clet - è stato compiuto un atto vandalico: l'Uomo Comune è stato buttato nell'Arno. Ma grazie ai canottieri la statua, purtroppo decapitata, è stata recuperata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
