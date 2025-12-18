Incidente in Tangenziale più auto coinvolte | traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Catania, coinvolgendo multiple vetture all’altezza dello svincolo di San Giovanni Galermo. L’impatto ha causato un intenso rallentamento del traffico, creando disagi e code lungo la tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità gestiscono la situazione per ripristinare la viabilità il prima possibile.

Incidente stradale, nelle prime ore del mattino, lungo la Tangenziale di Catania all'altezza dello svincolo di San Giovanni Galermo. Coinvolti più veicoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte di cui non si conoscono ancora le condizioni.

