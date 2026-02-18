Fiorentina | De Gea infortunato e Solomon influenzato Non andranno in Polonia

De Gea non partecipa all'allenamento perché si è infortunato durante la partita contro il Como, dove ha subito una sublussazione di un dito. Solomon invece si è ammalato di influenza e non si è presentato in campo questa mattina. La Fiorentina ha deciso di non portare entrambi in trasferta in Polonia, dove affronterà la partita di Europa League.

Non sarà convocato per la gara in programma domani in Polonia contro lo Jagiellonia, valida per l'andata dei playoff di Conference League. L'esterno offensivo Solomon, invece, è assente oggi per una sindrome influenzale: anche lui non farà parte dei convocati per la trasferta europea dei gigliati. L'allenatore, Paolo Vanoli, conta di recuperare i due giocatori per la partita di campionato con il Pisa.