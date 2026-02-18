Per un infortunio muscolare, De Gea e Solomon non saranno disponibili per la Fiorentina nella partita di giovedì contro lo Jagiellonia. La squadra viola partirà senza il portiere spagnolo e l’attaccante israeliano, entrambi alle prese con problemi fisici. La sfida di andata si gioca in Polonia e rappresenta un passaggio importante per i toscani, che cercano di superare il turno europeo senza due pedine chiave. La formazione viola si prepara a giocare con soluzioni alternative tra i pali e in attacco.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Doppia assenza in casa Fiorentina in vista della gara di giovedì 19 febbraio in Polonia contro lo Jagiellonia valida per l'andata dei playoff di Conference League. Mister Vanoli infatti dovrà fare a meno del portiere De Gea e anche dell'ala offensiva Solomon, entrambi previsti assenti nella sfida di coppa. De Gea sarà out per una sublussazione del terzo dito della mano sinistra, la stessa rimediata nella gara contro il Como e non è convocato. Solomon, invece, è indisponibile per sindrome influenzale e anche lui è escluso dalla lista dei convocati contro lo Jagiellonia; entrambi poi saranno da valutare in vista della gara di lunedì pomeriggio al Franchi in campionato contro il Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso Jagiellonia-Fiorentina: indisponibili De Gea e Solomon

