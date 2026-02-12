Al lavoro 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 tra umidità e muffa. La polizia ha scoperto uno sfruttamento in un capannone tessile di Reggio Emilia, dove due imprenditori cinesi obbligavano i dipendenti a turni massacranti senza pause. Sequestrati oltre 800mila euro e i responsabili sono stati denunciati.

Reggio Emilia, sfruttamento in un capannone tessile: sequestrati oltre 800mila euro e denunciati due imprenditori cinesi. Reggio Emilia è al centro di un’indagine che ha svelato condizioni di lavoro inaccettabili in un capannone tessile gestito da due imprenditori cinesi. I Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per oltre 800 mila euro, denunciando i due uomini per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’operazione ha portato alla luce un sistema di sfruttamento che vedeva i lavoratori impiegati 12 ore al giorno, sette giorni su sette, in ambienti insalubri. Un’indagine complessa e prolungata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina la polizia ha fatto un blitz in un capannone gestito da cittadini cinesi, dove sono stati trovati lavoratori impegnati in turni di 12 ore senza pause e senza alcuna protezione.

