Al lavoro 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 tra umidità e muffa | blitz nel capannone gestito dai cinesi

Questa mattina la polizia ha fatto un blitz in un capannone gestito da cittadini cinesi, dove sono stati trovati lavoratori impegnati in turni di 12 ore senza pause e senza alcuna protezione. I controlli hanno scoperto condizioni di lavoro sghembe e salari bassi, con i dipendenti costretti a lavorare anche nei giorni di riposo. La situazione è sotto inchiesta, e si cerca di capire se ci siano violazioni più gravi dietro questa impresa.

Lavoravano 12 ore al giorno, sette giorni su sette, immersi tra umidità e muffa, per una paga irrisoria e senzaalcuna tutela. È lo scenario degradante presuntivamente emerso dall'operazione congiunta del Nucleo PEF dellaGuardia di Finanza e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri.

