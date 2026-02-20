Arthur Fils è tornato davvero a Doha batte Mensik Sarà finale con Alcaraz

Questa settimana, e ancor più la giornata di oggi, certifica che Arthur Fils è tornato davvero. Il francese batte con il punteggio di 6-4 7-6(4) il ceco Jakub Mensik, regalandosi così la finale contro Carlos Alcaraz all’ATP 500 di Doha. Vero, Fils è sceso al numero 40 del mondo, ma non è di sicuro quella la posizione reale del transalpino, che ha tutti i numeri per ritornare nei primi 15 a un certo punto (e anche più in alto) dopo i problemi che gli hanno tolto praticamente tutta la seconda metà del 2025. La partenza di oggi fa capire subito che Fils c’è, è in forma e sa cosa fare in questo venerdì.🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner a Doha eliminato ai quarti da Mensik: niente finale con AlcarazJannik Sinner è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, dopo aver perso contro Jakub Mensik.

Sinner-Mensik in diretta all’ATP Doha, quarti di finale LIVE: l’orario d’inizio, chi vince affronta FilsJannik Sinner affronta oggi Mensik nei quarti di finale dell’ATP Doha, dopo aver superato con successo le prime due sessioni del torneo.

Arthur Fils annuncia la collaborazione con Ivanisevic: È il meglio per meLex coach di Djokovic si unisce al team del 21enne transalpino ... msn.com

ATP Doha, Fils: Se i Fab 4 giocassero ancora, non so se qualcun altro sarebbe al n. 1Tennis - Interviste | Con l'infortunio che pare superato, Arthur Fils ritrova una semifinale dopo dieci mesi. E su Ivanisevic: Oggi mi ha dato due dritte e hanno funzionato. È un buon inizio... ... ubitennis.com

La seconda semifinale dell’ATP 500 di Doha è quella tra le due sorprese di questo torneo. Arthur Fils, quarantesimo del ranking, si troverà contro Jakub Mensik per un posto in finale. Il ceco è reduce dalla vittoria contro Sinner ai quarti e le energie potrebbero - facebook.com facebook

Amara sorpresa al torneo Atp 500 di Doha,dove Jannik Sinner è stato battuto dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale.Mensik,20 anni e attuale n.16 Atp, in semifinale affronterà il francese Arthur Fils. x.com