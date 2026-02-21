Filomena Marcantonio è la nuova Segretaria Provinciale del PD del Sannio
Filomena Marcantonio assume il ruolo di Segretaria Provinciale del PD nel Sannio dopo aver vinto il congresso a Benevento. La sua elezione deriva da un confronto tra diverse forze politiche locali e si concentra su proposte concrete per migliorare servizi pubblici e infrastrutture. Marcantonio ha già annunciato un piano di incontri con i cittadini per ascoltare le loro esigenze. La sua nomina apre una nuova fase per il partito nella provincia.
Filomena Marcantonio è la nuova Segretaria Provinciale del Partito Democratico del Sannio. Nel suo intervento di insediamento, durante il Congresso tenutosi questa mattina presso Palazzo Paolo V a Benevento, Marcantonio ha delineato le priorità politiche e programmatiche per il rilancio del partito e lo sviluppo del territorio. “È bello vedere questa sala e i vostri occhi – ha dichiarato la neo segretaria Marcantonio – perché in essi vedo appartenenza, dignità e una comunità che non ha smesso di credere nel Partito Democratico. Questa è la forza della nostra casa, che oggi dobbiamo proteggere, ricostruire e far vivere. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
PD sannita, partita chiusa: unica candidatura, è Marcantonio la nuova segretariaIl Partito Democratico sannita si prepara al congresso provinciale, programmato tra il 10 e il 30 gennaio, che segnerà la conclusione dell’era di Giovanni Cacciano.
Congresso provinciale del PD Sannio rinviato: ecco la nuova dataIl Congresso provinciale del Partito Democratico nel Sannio, previsto inizialmente in una data da definire, è stato rinviato.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pd, inizia il nuovo corso: sì al campo largo, ma non sarà subalterno. E Mastella gongola; Gazzetta di Benevento; Congresso PD e Provinciali, primi passi verso un quadro politico più chiaro; PD, sabato il congresso provinciale: sarà presente il segretario regionale Piero De Luca.
Congresso Pd Sannio, Marcantonio: crescita e lavoro al centro del programmaLa nuova segretaria provinciale ha tracciato la linea ... msn.com
Filomena Marcantonio eletta segretaria del PD sannita. Piero De Luca tende la mano a MastellaSi chiude la lunga stagione congressuale della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Benevento. Con l’assemblea svolta a Palazzo Paolo V il PD sannita volta pagina e affida la propria gui ... ntr24.tv
Eletta la nuova segretaria Filomena Marcantonio ed il nuovo presidente Vito Fusco #Benevento - facebook.com facebook