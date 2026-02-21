Filomena Marcantonio è la nuova Segretaria Provinciale del PD del Sannio

Filomena Marcantonio assume il ruolo di Segretaria Provinciale del PD nel Sannio dopo aver vinto il congresso a Benevento. La sua elezione deriva da un confronto tra diverse forze politiche locali e si concentra su proposte concrete per migliorare servizi pubblici e infrastrutture. Marcantonio ha già annunciato un piano di incontri con i cittadini per ascoltare le loro esigenze. La sua nomina apre una nuova fase per il partito nella provincia.

Filomena Marcantonio è la nuova Segretaria Provinciale del Partito Democratico del Sannio. Nel suo intervento di insediamento, durante il Congresso tenutosi questa mattina presso Palazzo Paolo V a Benevento, Marcantonio ha delineato le priorità politiche e programmatiche per il rilancio del partito e lo sviluppo del territorio. "È bello vedere questa sala e i vostri occhi – ha dichiarato la neo segretaria Marcantonio – perché in essi vedo appartenenza, dignità e una comunità che non ha smesso di credere nel Partito Democratico. Questa è la forza della nostra casa, che oggi dobbiamo proteggere, ricostruire e far vivere.

