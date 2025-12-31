PD sannita partita chiusa | unica candidatura è Marcantonio la nuova segretaria

Il Partito Democratico sannita si prepara al congresso provinciale, programmato tra il 10 e il 30 gennaio, che segnerà la conclusione dell’era di Giovanni Cacciano. In questa occasione, è stata confermata l’unica candidatura di Marcantonio come nuova segretaria, segnando un momento di continuità e stabilità per il partito locale.

