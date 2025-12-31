PD sannita partita chiusa | unica candidatura è Marcantonio la nuova segretaria
Il Partito Democratico sannita si prepara al congresso provinciale, programmato tra il 10 e il 30 gennaio, che segnerà la conclusione dell’era di Giovanni Cacciano. In questa occasione, è stata confermata l’unica candidatura di Marcantonio come nuova segretaria, segnando un momento di continuità e stabilità per il partito locale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico sannita si avvicina al congresso provinciale, in calendario tra il 10 e il 30 gennaio, che archivierà ufficialmente la stagione di Giovanni Cacciano. Ma la notizia è un’altra. E pesa. L’unica candidatura per la segreteria provinciale è quella di Filomena Marcantonio. Una scelta che sorprende, dopo giorni di rumors su una possibile riconferma di Cacciano, e che invece racconta un partito in ascolto. Continuità sì, ma tenendo conto dei mal di pancia della base. Anzi, provando a metabolizzarli. Marcantonio diventa così il segnale politico dei Dem sanniti: cambiare passo senza strappi, rimettersi in gioco senza azzerare tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
