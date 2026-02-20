Truffa l’anziano titolare di un negozio per 700mila euro | un fermo a Giugliano

Il responsabile di una truffa da quasi 700mila euro è stato arrestato questa mattina a Giugliano in Campania. La vittima, un anziano titolare di un negozio, ha subito un raggiro che gli ha portato a perdere una somma considerevole. La truffa si è verificata tramite una serie di falsi investimenti e promesse ingannevoli, che hanno indotto l’uomo a consegnare il denaro. Gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova nelle mani della giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza hanno fermato questa mattina a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, il responsabile di una truffa a un anziano per un totale di quasi 700mila euro. La vicenda risale allo scorso ottobre, quando il presunto truffatore e un complice non ancora identificato si sono presentati nel negozio di un 94enne, una filatelia del centro di Vicenza molto nota, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine. I due finti pubblici ufficiali, esibendo un falso contrassegno identificativo, sono riusciti ad ingannare l’anziano titolare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa l’anziano titolare di un negozio per 700mila euro: un fermo a Giugliano Leggi anche: Prosciuga il conto bancario dell'anziana zia: truffa da 700mila euro Leggi anche: Finto dipendente bancario truffa 4mila euro a un anziano: denunciato un giovane Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Truffa delle bollette per fornitura di luce e gas: anziano raggirato nella provincia di Macerata. La polizia trova i colpevoli,...; Truffa sventata, anziano dalla Liguria a Pavia per tentare di vendere un orologio di marca ma tarocco; Salemi, truffa del finto Carabiniere: denunciato 42enne; ?Truffa del finto carabiniere a un anziano di Salemi: denunciato un 42enne. Montevarchi, arrestati due finti Carabinieri per truffa a un anzianoI due malviventi avevano convinto la vittima che suo figlio avesse investito colpevolmente due persone e che, per evitare conseguenze più gravi, fosse necessario versare del denaro a titolo di risarci ... msn.com Maxi truffa ad anziani risparmiatori: tra gli indagati un’ex direttrice delle Poste. Bottino totale di 800mila euroFalsi buoni postali fruttiferi per ingannare gli anziani. La Guardia di Finanza di Trapani scopre un bottino di 800mila euro ... ilfattoquotidiano.it Liratv. . Tenta di raggirare un anziano di Eboli: arrestato truffatore napoletano "Utilizzata la tecnica del "finto nipote"" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #carabinieri #eseiprotagonista #truffa #anziano #arrestato #Eboli #raggirare #truffatore #Cronaca # - facebook.com facebook