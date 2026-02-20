Inchiesta Fiera bis | raffica di assoluzioni tra cui l' ex sindaco Tagliani e l' ex assessore Modonesi

L'inchiesta Fiera bis si conclude con molte assoluzioni, tra cui quelle dell'ex sindaco Tagliani e dell'ex assessore Modonesi, a causa della mancanza di prove concrete. La procura ha deciso di prosciogliere gli imputati dopo aver esaminato attentamente le testimonianze e i documenti. Durante il processo sono stati evidenziati errori nelle indagini e poca chiarezza sui presunti accordi tra le parti coinvolte. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra politici e cittadini, mentre si aspetta il nuovo svilupparsi delle indagini.