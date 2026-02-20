Inchiesta Fiera bis | raffica di assoluzioni tra cui l' ex sindaco Tagliani e l' ex assessore Modonesi
L'inchiesta Fiera bis si conclude con molte assoluzioni, tra cui quelle dell'ex sindaco Tagliani e dell'ex assessore Modonesi, a causa della mancanza di prove concrete. La procura ha deciso di prosciogliere gli imputati dopo aver esaminato attentamente le testimonianze e i documenti. Durante il processo sono stati evidenziati errori nelle indagini e poca chiarezza sui presunti accordi tra le parti coinvolte. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra politici e cittadini, mentre si aspetta il nuovo svilupparsi delle indagini.
Ferrara, 20 febbraio 2026 – Una raffica di assoluzioni e proscioglimenti sgretola l'impianto accusatorio dell' inchiesta Fiera bis, quella legata al presunto appalto pilotato per i lavori post sisma tra i padiglioni. La sentenza del giudice Andrea Migliorelli per i sette imputati è arrivata nella mattinata di oggi. Chi sono gli imputati prosciolti. Tra gli imputati per cui è stato disposto il non luogo a procedere o l'assoluzione, c'erano anche l'ex sindaco Tiziano Tagliani e l'ex assessore Aldo Modonesi (accusato di un presunto episodio corruttivo legato a una sottoscrizione all'Ente Palio e processato in abbreviato).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
