Mensa dei Poveri cadono le accuse più pesanti | sconto di pena per Lara Comi che scoppia in lacrime

Da ilgiorno.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Milano ha assolto Lara Comi dalle accuse di corruzione e truffa legate al caso Mensa dei Poveri, riducendo la condanna precedente. L'ex europarlamentare di Forza Italia ha ricevuto un anno di pena sospesa e una multa di 500 euro, con le accuse più gravi decadute. La decisione rappresenta un significativo passo nel procedimento giudiziario che coinvolgeva presunti tangenti e irregolarità.

Milano, 15 gennaio 2026 – Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso Mensa dei Poveri relativo a un presunto giro di tangenti,  ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all' ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a un anno, pena sospesa e 500 euro di multa. L'ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, in Corte d'Appello a Milano, per la sentenza del processo di secondo grado sul caso 'mensa dei poveri', Milano, 15 gennaio 2026. ANSAMOURAD BALTI TOUATI L'ex esponente politica saronnese, subito dopo la lettura del dispositivo è scoppiata in lacrime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mensa dei poveri cadono le accuse pi249 pesanti sconto di pena per lara comi che scoppia in lacrime

© Ilgiorno.it - Mensa dei Poveri, cadono le accuse più pesanti: sconto di pena per Lara Comi (che scoppia in lacrime)

Leggi anche: Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione e truffa: pena sospesa e 500 euro di multa

Leggi anche: Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, pena ridotta a un anno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

mensa poveri cadono accuseMensa dei Poveri, cadono le accuse più pesanti: sconto di pena per Lara Comi (che scoppia in lacrime) - In Appello, da quattro anni e due mesi a un anno pensa sospesa per l’ex europarlamentare di Forza Italia. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.