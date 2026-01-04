Fiamme sul tetto di casa uomo ustionato | soccorso in codice rosso

Nella mattinata di sabato 3 gennaio, a Legos, vicino a Ledro, si è verificato un incendio sul tetto di una casa, che ha causato un uomo ustionato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno attivato le procedure in codice rosso. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, mentre le forze dell’ordine si sono impegnate a ricostruire le cause dell’incendio.

Sono stati momenti di forte apprensione quelli che si sono vissuti nella tarda mattinata di ieri, sabato 3 gennaio, a Legos, pochi passi da Ledro. Per cause ancora in via di chiarimento sono divampate delle fiamme sulla tettoia di un'abitazione, che si sono poi propagate rapidamente. L'allerta è stata massima e ha portato sul posto i vigili del fuoco della Val di Ledro, di Arco e di Riva del Garda, che si sono adoperati nelle operazioni di spegnimento del rogo.

