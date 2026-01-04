Fiamme sul tetto di casa uomo ustionato | soccorso in codice rosso

Da bresciatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 3 gennaio, a Legos, vicino a Ledro, si è verificato un incendio sul tetto di una casa, che ha causato un uomo ustionato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno attivato le procedure in codice rosso. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, mentre le forze dell’ordine si sono impegnate a ricostruire le cause dell’incendio.

Sono stati momenti di forte apprensione quelli che si sono vissuti nella tarda mattinata di ieri, sabato 3 gennaio, a Legos, pochi passi da Ledro. Per cause ancora in via di chiarimento sono divampate delle fiamme sulla tettoia di un’abitazione, che si sono poi propagate rapidamente, arrivando a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

fiamme sul tetto di casa uomo ustionato soccorso in codice rosso

© Bresciatoday.it - Fiamme sul tetto di casa, uomo ustionato: soccorso in codice rosso

Leggi anche: Incendio sul Lago d'Orta, fiamme sul tetto di una casa

Leggi anche: Savona, bambino ustionato da acqua bollente: ricoverato in codice rosso a Genova

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incendio a Manziana: a fuoco il tetto dell'università agraria; Incendio alla piscina di Susa: fiamme sul tetto, nessun ferito; Campodolcino, incendio in una casa di vacanza: dodici ore di lavoro per domare le fiamme; Incendio e paura nel Ferrarese, villette devastate: i pompieri salvano due famiglie.

fiamme tetto casa uomoFiamme sul tetto di casa, uomo ustionato: soccorso in codice rosso - L’allerta è stata massima e ha portato sul posto i vigili del fuoco della Val di Ledro, di Arco e di Riva del Garda, che si sono adoperati nelle operazioni di spegnimento del rogo. bresciatoday.it

fiamme tetto casa uomoScoppia un incendio nel cuore della notte: fiamme dal tetto di una casa | VIDEO - Incendio a Montecchio Precalcino, tetto di una casa danneggiato. nordest24.it

fiamme tetto casa uomoCasa in fiamme nell'Agrigentino, muore il proprietario - È morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato in condizioni disperate, Michael Dietimar Fiedler, 65 anni, proprietario di una casa baronale andata a ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.