Festival | sbarco della Woodworm Arrivi in massa un palco no stop

La band Woodworm si presenta in grande stile al festival, portando un’energia travolgente e un palco sempre pieno di musica. Centinaia di fan si radunano per ascoltare le nuove canzoni dal vivo, creando un’atmosfera di festa. Nonostante non partecipi a Sanremo, la band vuole conquistare il pubblico con la sua performance continua e coinvolgente. La serata promette di essere ricca di sorprese e musica dal vivo.

Non avrà una freccia al suo arco per vincere Sanremo ma la Woodworm punta lo stesso il bersaglio grosso. L’etichetta musicale aretina da ieri è in Riviera ed è una delle grandi protagoniste nella settimana della canzone. In gara c’è Malika Ayane, fino a pochi mesi fa nella scuderia "amaranto" ma le strade si sono divise ed è rimasta una bella amicizia. Però Sanremo è Sanremo, direbbe Pippo Baudo, e la no stop sta per iniziare. Ed è una no stop fatta di una programmazione serrata, forte di un villaggio intero, il Porto Sole, nell’area dello yachting club. Un villaggio nel quale sfileranno tutti i protagonisti della canzone.🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Cantala ancora Woodworm. L’etichetta aretina prepara il grande sbarco a Sanremo

Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John LegendIl Locus Festival 2026 si svolgerà il 24 luglio all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, con un evento esclusivo che vedrà protagonista John Legend.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.