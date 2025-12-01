L’orchestra davanti alla sua eliminazione fece a pezzi gli spartiti e li lanciò sulle teste dell’Ariston. Ma Malika Ayane è sempre stata un’assoluta protagonista del Festival e da ieri sa di avere staccato un biglietto vincente per l’edizione 2026. E stavolta al cantane italo-marocchina trascina con sé gli entusiasmi, i numeri, la scalata della musica aretina. L’artista è già da qualche anno legata all’etichetta discografica aretina Woodworm. E finalmente affonda i piedi sulla sabbia della Riviera. L’annuncio dei protagonisti è arrivato ieri all’ora di pranzo da Carlo Conti: e tra le storie c’è anche il nostro ritorno in forze nell’evento più seguito dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantala ancora Woodworm. L’etichetta aretina prepara il grande sbarco a Sanremo