Cantala ancora Woodworm L’etichetta aretina prepara il grande sbarco a Sanremo
L’orchestra davanti alla sua eliminazione fece a pezzi gli spartiti e li lanciò sulle teste dell’Ariston. Ma Malika Ayane è sempre stata un’assoluta protagonista del Festival e da ieri sa di avere staccato un biglietto vincente per l’edizione 2026. E stavolta al cantane italo-marocchina trascina con sé gli entusiasmi, i numeri, la scalata della musica aretina. L’artista è già da qualche anno legata all’etichetta discografica aretina Woodworm. E finalmente affonda i piedi sulla sabbia della Riviera. L’annuncio dei protagonisti è arrivato ieri all’ora di pranzo da Carlo Conti: e tra le storie c’è anche il nostro ritorno in forze nell’evento più seguito dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Woodworm, l’etichetta discografica aretina presenta Wudz Edizioni la nuova casa editrice - Arezzo, 15 marzo 2024 – Woodworm presenta Wudz Edizioni e organizza una serata di inaugurazione tutta aretina. Segnala lanazione.it
Woodworm a Sanremo, La rappresentante di lista e Malyka Ayane nella serata dei duetti - Nessun artista in gara per l'etichetta aretina che sarà lo stesso in passerella. Come scrive lanazione.it