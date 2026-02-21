Fermato con il manganello nel giubbotto | il giudice lo assolve
Un giovane di 22 anni, originario di Napoli e residente a Castel Volturno, è stato assolto dall’accusa di porto di arma illegale. La polizia lo aveva fermato con un manganello nascosto nel giubbotto, ma il giudice ha deciso di assolverlo dopo aver valutato le prove. La decisione arriva dopo un’attenta analisi delle circostanze e delle modalità del fermo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle verifiche di routine.
Un 22enne, nato a Napoli e residente a Castel Volturno, è stato assolto dall'accusa di porto abusivo di un'arma. I fatti sono avvenuti a Napoli nel febbraio 2024. Il giovane venne fermato dalle forze dell'ordine e durante il controllo consegnò un manganello telescopico sfollagente che teneva nascosto nella tasca del giubbotto.
