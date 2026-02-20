Coltello nella cella il giudice lo assolve

Un coltello trovato nella cella 11 del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha portato all’assoluzione di un detenuto. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, ma l’uomo ha sempre negato di possederlo. Il giudice ha deciso di assolverlo dopo aver valutato le testimonianze e le prove presentate in aula. La vicenda resta al centro dell’attenzione tra i detenuti e le forze dell’ordine.

Un coltello rinvenuto nella stanza di detenzione numero 11 del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Questo il motivo per il quale D.C., di Marcianise, è finito in giudizio dinanzi al giudice D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nei giorni scorsi il verdetto con l’assoluzione dell’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Russo. La vicenda giudiziaria trae origine da una perquisizione della cella da parte della polizia penitenziaria durante la quale venne trovato un coltello di cui sarebbe stato proprietario proprio D.C.. Nel corso del dibattimento, però, è emerso che insieme all’imputato fossero presenti nella stessa stanza di detenzione altre quattro persone.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Ruba polli e conigli al vicino di casa, le telecamere lo riprendono ma il giudice lo “assolve”: il fatto è lieve Leggi anche: Accusato di molestie da una ragazza, ma il giudice lo assolve: “Sono gay, mai interessato alle donne” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omicidio Cumani, i medici legali: Coltello compatibile con la ferita. Colpo inferto con notevole forza; Rubò delle mandorle all’Eurospin. E minacciò col coltello un militare. Un anno e sei mesi di lavori utili; Al centro commerciale con una borsa schermata per rubare vestiti: un uomo in arresto; Minacciato e ferito da tre rapinatori. Due finiscono in cella: uno ha 17 anni. Omicidio Cumani, i medici legali: Coltello compatibile con la ferita. Colpo inferto con notevole forzaIl coltello sequestrato nel fiume Tevere, a pochi metri dal cellulare di Yassin Amri - in cella con l’accusa di omicidio volontario aggravato - è compatibile con la ferita mortale sul corpo di Hekuran ... corrieredellumbria.it In Cile un detenuto di 21 anni ha ucciso un compagno di cella e ne ha mangiato parti del corpo “Mi ha aggredito con un coltello, mi sono difeso”, ha raccontato - facebook.com facebook