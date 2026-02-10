Questa domenica al Teatro Bonci di Cesena va in scena una rappresentazione speciale. La compagnia di Corrado Abbati porta in teatro un’opera che ha più di 100 anni, dedicandole tutta la vita. L’appuntamento è alle 16, fuori abbonamento. Una replica che promette di emozionare il pubblico con un pezzo di storia della scena italiana.

Ha appena superato i 100 anni dalla sua composizione e la compagnia di Corrado Abbati la porta al Bonci domenica (alle 16, fuori abbonamento). Si tratta di " Cin-ci-là ", celebre operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato (il primo musicista, librettista, impresario napoletano, il secondo violinista veneziano diretto anche da Arturo Toscanini), rappresentata per la prima volta nel 1925 al Teatro Dal Verme di Milano. Le coreografie di un nuovo allestimento sono di Francesco Frola; la Compagnia è affiancata dal Balletto di Parma. Adattamento e regia sono di Corrado Abbati, la direzione musicale di Alberto Orlandi, produzione In Scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "All’operetta dedico tutta la mia vita"

