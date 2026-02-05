cin ci là - compagnia italiana dell' operetta

La compagnia italiana dell’operetta Cin Ci Là torna in scena con una nuova produzione. Lo spettacolo presenta musica di Virgilio Ranza, con il libretto di Carlo Lombardo e la regia di Maria Teresa Nania. La scena si riempie di costumi di Eugenio Girardi e Loris Danesi, mentre Monica Emmi cura le coreografie. Emil Alekperov lavora come preparatore vocale e il direttore d’orchestra è Ettore Papadia. La compagnia porta sul palco un classico dell’operetta, con interpreti pronti a coinvolgere il pubblico.

CIN CI LA'Compagnia Italiana dell'OperettaMusica: Virgilio RANZATOLibretto: Carlo LOMBARDORegia: Maria Teresa NANIACostumi: Eugenio GIRARDI e Loris DANESICoreografie: Monica EMMIPreparatore vocale: Emil ALEKPEROVDirettore d' Orchestra: M° Ettore PAPADIAPersonaggi e Interpreti

