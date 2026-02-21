fashion link milano anche le grandi fiere vincono il loro slalom

Fashion Link Milano ha organizzato una settimana dedicata agli eventi di moda, attirando professionisti e appassionati. La fiera, che si svolge in una grande showroom permanente nel cuore della città, si tiene quasi tutto l’anno, con un calendario fitto di appuntamenti. Questa formula consente alle aziende di presentare le nuove collezioni senza dover seguire i tradizionali tempi delle grandi fiere. La manifestazione si conclude con un momento di networking tra espositori e visitatori.

Dal 21 febbraio fino a fine settimana, il progetto metterà in relazione tutte le principali fiere con un unico titolo di ingresso. Una risposta a un’esigenza reale dei compratori In quella showroom permanente che è diventata Milano, tutta una “week” assortita per otto mesi all’anno, capita che le fiere più attese della moda, ormai use a presentarsi insieme per ottimizzare le presenze di buyer ed espositori, vadano a sovrapporsi con le Olimpiadi e che non ne nasca il patatrac solo perché la voglia di ripartenza del settore è tale da aguzzare l’ingegno. Dunque Lineapelle, la più importante realtà fieristica conciaria mondiale, costretta ad anticipare all’11-13 febbraio le date di apertura a causa dell’occupazione dei “suoi” padiglioni a Rho-Fiera per alcune location di gara, ha scontato un calo di 16 mila presenze rispetto alla scorsa edizione invernale, ma ha registrato anche una maggiore focalizzazione sul prodotto e soprattutto sul servizio da parte di operatori e buyer che, pur costretti a diminuire i giorni di permanenza a causa del costo degli alberghi e del timore di un traffico in realtà inesistente (molto gradito il progetto tecnico-espositivo Après-Ski, che intercetta la tendenza festaiolo-montana del momento).🔗 Leggi su Ilfoglio.it

