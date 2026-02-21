Dai gioielli alla pelle è Fashion link Sette fiere in 4 giorni
Dai gioielli alla pelle, il settore moda si mobilita con sette fiere in quattro giorni a Fiera Milano Rho. La manifestazione, chiamata
Sette fiere per un’unica prestigiosa location. Il Fashion (diventa un) Link, da oggi a Fiera Milano (Rho), con un nuovo format che riunisce in un solo progetto strategico le più importanti manifestazioni dedicate al lifestyle e al fashion retail internazionale. Dai piumini ai gioielli, passando per abiti da sposa, scarpe, valigie, cinture e tutto quanto sia pelle, saranno 1.777 (di cui il 45% provenienti dall’estero), i brand presenti alla prima edizione di Fashion link Milano, progettato per una cultura condivisa intorno alla moda e agli accessori di alta qualità. Riunisce cinque manifestazioni semestrali, Milano Fashion & Jewels, Sì Sposaitalia Collezioni, The One Milano, Micam e Mipel.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il progetto di Dijana Pavlovi? tra gioielli, rituali e moda circolare, presentato a Fashion Beyond Waste di ZeroW durante la Berlin Fashion WeekDurante la Berlin Fashion Week, ZeroW ha presentato il progetto di Dijana Pavlovi?, un mix di gioielli, rituali e moda circolare.
Artigiano in Fiera, dai gioielli in conchiglie e caucciù alla cosmesi botanica: la caccia al regalo «hand made» comincia a RhoLe camere d’aria dei trattori convertite in collane ironiche e vitali. Feltro e caucciù per orecchini che arredano il viso. E poi cocco, conchiglie, scarti di lavorazione della pelle. Mai l’oro, mai l ... milano.corriere.it
Meglio della pelle, Alcantara va alla conquista di nuovi mercatiOltre le auto: ora l’azienda italiana fornisce il suo prodotto ad altri settori, dai gioielli all’audio all’occhialeria La qualità si conferma l’arma vincente per battere la crisi. Lo dimostra ... panorama.it
I gioielli in corallo da sempre sono il simbolo dell'estate: la tradizione li elegge come portafortuna e amuleti contro l'invidia, e per questo si possono indossare tutto l'anno #gioielli #jewels #jewelry #madeinitaly #argento handmade orecchini bijoux fashion gioi - facebook.com facebook