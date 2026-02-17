Fashion Link, il sistema moda italiano si riunisce a Fiera Milano per mostrare le ultime tendenze. La manifestazione, in programma dal 21 febbraio a Rho, raccoglie le principali fiere dedicate al fashion retail e al lifestyle. Quest'anno, le aziende del settore avranno l'opportunità di presentare le collezioni in un evento che unisce diverse piattaforme in un’unica sede. La scelta di Milano come location punta a rafforzare la presenza internazionale del comparto.

Milano nei prossimi giorni mette in campo un’altra grande squadra olimpica, quella del “ sistema moda ” che con Fashion Link Milano, manifestazione unica nel suo genere in Europa con il nuovo format che riunisce in un unico progetto strategico le più importanti fiere dedicate al lifestyle e al fashion retail internazionale che si terranno in Fiera Milano (Rho) a partire dal prossimo 21 febbraio. Sette fiere, cinque a febbraio e due il prossimo settembre, per un unico grande evento business dedicato al Made in Italy che visitatori professionali e buyer di tutto il mondo potranno visitare tra affari, conoscenza e relazioni con un titolo d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera Milano

Leggi anche: Milano Fashion Institute: Formazione d’Eccellenza per il Settore Moda

Fondazione Fiera Milano, al via l’integrazione con il sistema culturaleLa Fondazione Fiera Milano ha firmato un accordo per collegarsi meglio con il mondo culturale locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.