Fantasanremo 2026 i consigli dei fondatori su come comporre le squadre | La vera strategia è puntare sugli underdogs Alcuni artisti hanno già promesso bonus ai fantallenatori ecco quali

Il Fantasanremo 2026 torna in scena, portando nuove opportunità ai fan di musica e spettacolo. I fondatori del gioco consigliano di puntare sugli artisti emergenti, chiamati underdogs, per ottenere migliori risultati. Alcuni cantanti hanno già promesso bonus speciali ai giocatori più attenti. La competizione si infiamma con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Gli appassionati si preparano a comporre le squadre con attenzione.

Il Fantasanremo sta tornando. Insieme al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, riparte anche il popolarissimo fantasy game che, negli anni, è diventato l’appuntamento fisso per tutti gli appassionati di musica e di spettacolo. Non è solo un passatempo divertente per ingannare il tempo tra un’esibizione e l’altra, ma un vero e proprio gioco di strategia, in cui ogni giocatore deve unire astuzia, ingegno e istinto per comporre la squadra perfetta con soli 100 baudi. Tra le centinaia di leghe in cui è possibile accedere, inoltre, ci sono premi in palio per chi totalizza più punti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

