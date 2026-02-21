Fantasanremo 2026 i consigli dei fondatori su come comporre le squadre | La vera strategia è puntare sugli underdogs Alcuni artisti hanno già promesso bonus ai fantallenatori ecco quali
Il Fantasanremo 2026 torna in scena, portando nuove opportunità ai fan di musica e spettacolo. I fondatori del gioco consigliano di puntare sugli artisti emergenti, chiamati underdogs, per ottenere migliori risultati. Alcuni cantanti hanno già promesso bonus speciali ai giocatori più attenti. La competizione si infiamma con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Gli appassionati si preparano a comporre le squadre con attenzione.
Il Fantasanremo sta tornando. Insieme al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, riparte anche il popolarissimo fantasy game che, negli anni, è diventato l'appuntamento fisso per tutti gli appassionati di musica e di spettacolo. Non è solo un passatempo divertente per ingannare il tempo tra un'esibizione e l'altra, ma un vero e proprio gioco di strategia, in cui ogni giocatore deve unire astuzia, ingegno e istinto per comporre la squadra perfetta con soli 100 baudi. Tra le centinaia di leghe in cui è possibile accedere, inoltre, ci sono premi in palio per chi totalizza più punti.
FantaSanremo 2026: quotazioni e consigli per le tue squadreIl mercato di FantaSanremo 2026 si è aperto ieri, e molti giocatori cercano di costruire la squadra perfetta.
Fantasanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: le quotazioni degli artisti in gara, le nuove regole, i bonus e i malusIl Fantasanremo 2026 si avvicina, e questa volta il motivo è il grande interesse dei fan per le nuove regole e le quotazioni degli artisti in gara.
FANTASANREMO 2026: +25 PUNTI IN UNA SERA Ecco i Bonus MATEMATICI!
