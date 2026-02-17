Il mercato di FantaSanremo 2026 si è aperto ieri, e molti giocatori cercano di costruire la squadra perfetta. Con 100 Baudi a disposizione, l’obiettivo è scegliere sette artisti senza spendere troppo. La maggior parte delle star costa più di 14 Baudi, quindi bisogna puntare su talenti più economici per non rischiare di rimanere senza fondi. La sfida consiste nel trovare il giusto equilibrio tra i nomi più costosi e quelli a buon prezzo.

Il mercato è aperto. Con il listino ufficiale in mano e 100 Baudi nel portafoglio, la sfida è matematica: come incastrare 7 artisti senza finire in bancarotta? La media per slot è di 14,28 Baudi, il che significa che per ogni “Top Player” da 17 crediti dovrete “soffrire” con acquisti low cost. Ecco la nostra guida ragionata per spendere il budget, analizzando chi vale il prezzo del cartellino e chi è un affare nascosto. In breve. I Paperoni (17 Baudi): Fedez & Masini e Tommaso Paradiso. Costano cari, ma puntano al podio.. Best Buy (14 Baudi): Eddie Brock e Samurai Jay. Hanno bonus ad personam quasi garantiti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026: quotazioni e consigli per le tue squadre

Sei alla ricerca di idee originali e divertenti per nominare la tua squadra di FantaSanremo 2026? In questa guida trovi consigli utili e spunti creativi per scegliere nomi ironici, classici o ispirati ai protagonisti del festival.

Sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il gioco che permette agli appassionati di partecipare attivamente al Festival della canzone italiana.

FANTASANREMO 2026 | I CONSIGLI DI M.C.LAND

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.