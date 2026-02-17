FantaSanremo 2026 | quotazioni e consigli per le tue squadre
Il mercato di FantaSanremo 2026 si è aperto ieri, e molti giocatori cercano di costruire la squadra perfetta. Con 100 Baudi a disposizione, l’obiettivo è scegliere sette artisti senza spendere troppo. La maggior parte delle star costa più di 14 Baudi, quindi bisogna puntare su talenti più economici per non rischiare di rimanere senza fondi. La sfida consiste nel trovare il giusto equilibrio tra i nomi più costosi e quelli a buon prezzo.
Il mercato è aperto. Con il listino ufficiale in mano e 100 Baudi nel portafoglio, la sfida è matematica: come incastrare 7 artisti senza finire in bancarotta? La media per slot è di 14,28 Baudi, il che significa che per ogni “Top Player” da 17 crediti dovrete “soffrire” con acquisti low cost. Ecco la nostra guida ragionata per spendere il budget, analizzando chi vale il prezzo del cartellino e chi è un affare nascosto. In breve. I Paperoni (17 Baudi): Fedez & Masini e Tommaso Paradiso. Costano cari, ma puntano al podio.. Best Buy (14 Baudi): Eddie Brock e Samurai Jay. Hanno bonus ad personam quasi garantiti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
FantaSanremo 2026: le squadre da non perdere, le quotazioni più intelligenti e tutti i bonus e i malus da conoscereGuida completa al FantaSanremo 2026: regolamento, scadenze, quotazioni dei 30 Big, bonus, malus e strategie per vincere la tua lega. alfemminile.com
Fantasanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: le quotazioni degli artisti in gara, le nuove regole, i bonus e i malusRegole, quotazioni, bonus e malus del FantaSanremo 2026: scopri come funziona il gioco più amato del Festival di Sanremo ... ilfattoquotidiano.it
