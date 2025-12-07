Ricerca d' eccellenza oltre 5,3 milioni per Università e Politecnico di Bari dal fondo italiano per la scienza

Bari si conferma un centro nevralgico per l'innovazione e la ricerca di base. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, infatti, hanno ottenuto finanziamenti per oltre 5,3 milioni da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della terza edizione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

