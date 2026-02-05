Eccellenza Colpo grosso del Terre che affonda la capolista

Nel campionato di calcio, il Terre di Castelli ha fatto un colpo importante battendo la capolista Nibbiano con un gol decisivo. La partita si è conclusa 1-0, con i padroni di casa che sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni offensive e a difendersi bene. I tifosi presenti allo stadio hanno visto un match combattuto, con il Terre di Castelli che ha saputo mantenere la calma e portare a casa il risultato. La vittoria cambia gli equilibri in classifica e dà morale alla squadra.

NIBBIANO 0 TERRE DI CASTELLI 1 NIBBIANO: Guerci, Tambussi, Vecchi (86' Javi Boix), Alcibiade, Setti (70' Piscicelli), Boccenti, Spaviero (61' Carrasco), Ababio (77' Jakimovski), Grasso, Lancellotti, Bassoli (61' Minasola). A disp.: Serena, Fogliazza, Da Prati, Iasoni, Carrasco. All. Rastelli TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (83' Corsi), Carrozza (46' Ceccarelli), Esposito, Palmiero, Dembacaj, Vezzani (46' Zironi), Giordano. A disp.: Venturelli, Azzi, Quepa, Masoch, Nait, Giuricich. All. Cattani Arbitro: Sapio di Cesena Reti: 62' Bruno Note: espulsi al 75' Alcibiade, all'87 mister Cattani.

