La partita tra San Marino Academy e Bologna ha visto le ragazze di San Marino subire un gol iniziale, ma poi reagire con determinazione. La causa principale è stata la pressione esercitata dalla squadra ospite, che ha costretto le padrone di casa a una difesa attenta e nervosa. Nonostante le difficoltà, le ospiti sono riuscite a recuperare e conquistare un punto importante in trasferta. La vittoria simbolica rafforza la fiducia delle giocatrici e dimostra che niente è deciso fino all’ultimo minuto. La prossima sfida si avvicina.

Un colpo di reni a Granarolo. La San Marino Academy contro il Bologna va sotto, soffre, si rialza, stringe i denti e alla fine gioisce. Per una vittoria insperata, magari. Ma proprio per questo più bella (2-1). Ormai, la trasformazione post-natalizia delle biancazzurre di mister Piva è una solida realtà. Erano cadute contro il Lumezzane, probabilmente oltre i loro effettivi demeriti, di certo guardando occhi negli occhi la seconda forza del torneo. Si sono rifatte subito – e con gli interessi – contro il Bologna, altra squadra di altissima classifica. Hanno saputo attraversare da squadra vera i vari momenti della partita, quelli difficili come quelli favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Colpo grosso dell’Academy sul campo del quotato Bologna

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: colpo Bologna sul campo del Torino, stasera Napoli RomaIl Bologna ha vinto sul campo del Torino, causando sorpresa tra i tifosi.

Serie B femminile. Dopo 8 anni si dividono le strade di Montanari e dell’AcademyDopo otto anni, si interrompe il legame tra Francesca Montanari e la San Marino Academy, chiudendo un capitolo ricco di successi e emozioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.