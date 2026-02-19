Serie B femminile Colpo grosso dell’Academy sul campo del quotato Bologna
La partita tra San Marino Academy e Bologna ha visto le ragazze di San Marino subire un gol iniziale, ma poi reagire con determinazione. La causa principale è stata la pressione esercitata dalla squadra ospite, che ha costretto le padrone di casa a una difesa attenta e nervosa. Nonostante le difficoltà, le ospiti sono riuscite a recuperare e conquistare un punto importante in trasferta. La vittoria simbolica rafforza la fiducia delle giocatrici e dimostra che niente è deciso fino all’ultimo minuto. La prossima sfida si avvicina.
Un colpo di reni a Granarolo. La San Marino Academy contro il Bologna va sotto, soffre, si rialza, stringe i denti e alla fine gioisce. Per una vittoria insperata, magari. Ma proprio per questo più bella (2-1). Ormai, la trasformazione post-natalizia delle biancazzurre di mister Piva è una solida realtà. Erano cadute contro il Lumezzane, probabilmente oltre i loro effettivi demeriti, di certo guardando occhi negli occhi la seconda forza del torneo. Si sono rifatte subito – e con gli interessi – contro il Bologna, altra squadra di altissima classifica. Hanno saputo attraversare da squadra vera i vari momenti della partita, quelli difficili come quelli favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: colpo Bologna sul campo del Torino, stasera Napoli RomaIl Bologna ha vinto sul campo del Torino, causando sorpresa tra i tifosi.
Serie B femminile. Dopo 8 anni si dividono le strade di Montanari e dell’AcademyDopo otto anni, si interrompe il legame tra Francesca Montanari e la San Marino Academy, chiudendo un capitolo ricco di successi e emozioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Juventus inciampa col Parma, il Milan si prende la vetta: corsa apertissima con Sassuolo e Roma; Serie A2 Tigotà – Colpo Marsala: 3-1 alla capolista Altino e tre punti importanti in chiave salvezza; Prima Categoria B, bel colpo per l'attacco del Cianciana; Reggiana Femminile, colpo sul campo dell'Ascoli: decide Tinelli nel recupero.
Calcio a 5, il Team Scaletta piega la resistenza della quotata SangiovanneseLa squadra jonica si è imposta per 2 a 1 in casa nella 13^ giornata del campionato di Serie B, rafforzando il quarto posto in graduatoria ... today.it
Serie B Femminile – Le finali si giocheranno a si svolgerà a Codroipo e Latisana da Lunedì 8 a Domenica 14 GiugnoLa Fase Finale del Campionato di Serie B Femminile 2025/2026 si svolgerà a Codroipo e Latisana, località in provincia di Udine, da lunedì 8 a domenica 14 ... basketinside.com
Lega Pallavolo Serie A Femminile facebook