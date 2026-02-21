Fabregas si scusa per il commento su Saelemaekers | Sono giovane devo imparare vorrei tanto giocare oggi

Cesc Fabregas si scusa per aver commentato pubblicamente su Saelemaekers, affermando di essere ancora giovane e di voler migliorare. Durante un’intervista, il centrocampista ha ammesso di aver sbagliato nel modo di comunicare e ha espresso il desiderio di scendere in campo contro la Juventus. Fabregas si mostra motivato e desideroso di dimostrare il suo valore, anche se il suo futuro resta incerto. La gara tra Como e Juventus si avvicina.

Un allenatore determinato e concentrato, Cesc Fabregas, ha parlato in vista della sfida tra Como e Juventus, offrendo una lettura chiara della situazione e della sua visione della partita che chiude il turno di Serie A. Le parole rilasciate ai microfoni di DAZN hanno messo in evidenza temi centrali come la gestione del carico in un periodo molto intenso, la fiducia nel gruppo e l’interpretazione della motivazione necessaria per migliorare in un contesto competitivo di alto livello. Fabregas ha confermato di essere stato il primo a riferire quanto accaduto e ha sottolineato che non è possibile toccare un avversario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

