Fabregas esulta dopo Juve Como | Loro sono il Real Madrid d’Italia!n Ecco qual è stata la chiave della vittoria

Cesc Fabregas ha esultato dopo il successo del Como contro la Juventus, attribuendo la vittoria alla determinazione della squadra. La sua dichiarazione ha fatto discutere, poiché ha paragonato i bianconeri al Real Madrid d’Italia, sottolineando la forza del suo team. La partita ha visto un ritmo intenso e occasioni decisive, che hanno portato il Como a conquistare tre punti importanti. Fabregas ha anche evidenziato la compattezza del gruppo come elemento chiave.

© Calcionews24.com - Fabregas esulta dopo Juve Como: «Loro sono il Real Madrid d’Italia!n Ecco qual è stata la chiave della vittoria»