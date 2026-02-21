Fabregas esulta dopo Juve-Como | Hanno dimostrato di essere il Real Madrid d' Italia ecco il segreto del trionfo
Cesc Fabregas esulta dopo la vittoria tra Juve e Como, attribuendo il successo alla squadra che ha mostrato di essere come il Real Madrid d’Italia. La gara si è conclusa con una prestazione convincente dei bianconeri, capaci di dominare il possesso e creare numerose occasioni da gol. Fabregas sottolinea che la chiave del risultato sta nella determinazione e nel lavoro di squadra. La partita si è conclusa con un risultato che sorprende alcuni esperti.
Nel confronto di campionato tra Juve e Como, le parole del tecnico bianconero emergono come chiave per interpretare l’andamento della gara, l’impegno della squadra e le prospettive future. Le dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Sky Sport e successivamente a DAZN, delineano una lettura dettagliata della sfida e dei South-West dynamics che hanno influenzato l’esito. La prestazione complessiva è stata valutata in termini di impegno e atteggiamento. Si sottolinea che, nonostante la partita sia stata condizionata da tempi ristretti di preparazione, la squadra ha mostrato solidità e ha cercato di imporre il proprio ritmo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
