Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha condiviso in conferenza stampa il suo consueto rituale dopo le partite, spiegando cosa fa alle 2 di notte. In questo video, il tecnico rivela i suoi abitudini e le strategie che utilizza per recuperare e prepararsi alle sfide successive. Un’anteprima interessante per chi vuole conoscere meglio il suo stile di gestione e il suo approccio al calcio.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha svelato il suo rituale post-partita in conferenza stampa. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, Fabregas svela il suo segreto: "Ecco cosa faccio alle 2 di notte dopo una partita"

Argomenti discussi: Fabregas rivede il gol del Como e svela: Sarri quella giocata la faceva già quando eravamo al Chelsea; Fabregas e il paragone con Allegri: Champions contro D. E svela un retroscena su Modric; Como, Fabregas: Vittoria importante, poi la stoccata sul nuovo fuorigioco e gli elogi a Sarri; Calcio: Fabregas 'sto bene a Como, in questo momento non voglio altro'.

Fabregas rivede il gol del Como e svela: Sarri quella giocata la faceva già quando eravamo al ChelseaCesc Fabregas rivede il primo gol del Como in diretta e spiega che aveva già previsto di dover rispondere così alla prima giocata della Lazio: Sarri ... fanpage.it

Fabregas e il paragone con Allegri: Champions contro D. E svela un retroscena su ModricLe dichiarazioni dell'allenatore del Como in conferenza stampa: i recuperi, il mercato e come affrontare il Milan ... tuttosport.com

Il commento di Fabregas sul mercato del Como: "Potrei dire di volere 25 giocatori, ma per me è meglio così". Una provocazione anche su Yamal: "Se sta bene e vuole venire, noi non gli diciamo di no". Quanti gol farebbe Yamal in Serie A - facebook.com facebook

Nella conferenza stampa pre Como-Torino, Fabregas ha parlato della sua grande passione da match analist #Fantacalcio x.com