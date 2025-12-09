Carcedo alla vigilia di Juve Pafos in Champions League | L’importante è prendere i tre punti vedremo come andrà In Serie A stan facendo bene noi faremo questo
Il tecnico del Pafos, Carcedo, esprime fiducia in vista della sfida contro la Juventus in Champions League, sottolineando l’importanza di ottenere i tre punti. Con un occhio alla situazione in Serie A, il tecnico mette in evidenza l’atteggiamento della squadra e le ambizioni per questa gara cruciale, mentre i bianconeri cercano continuità nel cammino europeo.
Carcedo, tecnico del Pafos, presenta la sfida di Champions League contro la Juventus: ambizioni, atteggiamento e fiducia in vista del match La Juventus cerca continuità per restare agganciata al treno playoff di Champions League. Dopo il successo sul Bodo Glimt e i 6 punti accumulati, la squadra di Massimiliano Allegri vuole un nuovo risultato positivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos: quando parla il tecnico dei ciprioti alla vigilia del match di Champions. Ufficiale l’orario
? Il programma di domani, vigilia di Juve-Pafos: ? 12:30 - Allenamento Juventus alla Continassa 17:00 - Conferenza Luciano Spalletti insieme a un giocatore 18:30 - Conferenza Juan Carlos Carcedo insieme a un giocatore all’Allianz Stadium 19: - facebook.com Vai su Facebook
Quando parla il tecnico del #Pafos pre #Juve ? L’orario ufficiale della conferenza di #Carcedo Vai su X
Pafos in campo per la rifinitura allo Stadium: le immagini alla vigilia del match con la Juve - Il Pafos FC è in campo all'Allianz Stadium di Torino per la consueta rifinitura della vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. Da tuttomercatoweb.com
