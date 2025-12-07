F1 Andrea Stella | Tre anni fa eravamo ultimi la volontà di costruire un percorso è fondamentale Particolarmente felice per Lando

È Lando Norris il campione del mondo F1 2025. Il britannico, con la terza posizione ottenuta al termine del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ha conquistato il primo titolo della carriera anticipando la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese, nonostante la quinta vittoria negli Emirati Arabi, ha dovuto abbandonare per soli due punti il sogno del quinto Mondiale consecutivo. C’è anche un po’ di Italia nella vittoria della McLaren. È stato infatti il Team Principal Andrea Stella a guidare nel migliore dei modi la scuderia di Woking, portando avanti la sua filosofia fino alla fine. La strategia di non individuare un primo pilota si è rivelata vincente ed il suo team è così riuscito a riconquistare un titolo che mancava dal 2008. 🔗 Leggi su Oasport.it

